В Великобритании неудачей закончилось первое за четыре года испытание баллистической ракеты, которую можно использовать в качестве ядерного оружия. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Times.

Отмечается, что запуск баллистической ракеты Trident II D5 без боезаряда был проведен в июне 2016 года и закончился провалом.

По данным издания, произошли неполадки в работе и ракета, выпущенная с британской подлодки недалеко от берегов штата Флорида, не выполнила поставленных задач.

Причем о неудачных испытаниях решили не сообщать общественности. При этом, сообщает Times, информация о том, какая именно неполадка в работе помешала успешному завершению испытаний, держится в секрете.

В октябре 2016 года стало известно, что Великобритания потратит на строительство подводных лодок нового поколения Trident £41 млрд (примерно $52 млрд), которые будут иметь ядерное вооружение.