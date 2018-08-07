07.08.2018, 08:00

СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

 (59)
Gazeta.ru
EST 2
Novitšok
NovitšokFoto: Ben Birchall, PA Wire/PA Images

Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности.


Сообщается, что запрос на экстрадицию уже подготовлен Королевской уголовной прокуратурой.

Имена подозреваемых издание не указывает.

"Запрос на экстрадицию российских подозреваемых имеет нулевые шансы на успех", — пишет Guardian, отмечая, что возможно это приведет к новому витку обострения отношений между двух стран.

Британцы Чарли Роули и его знакомая Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". В настоящее время Роули выписан из больницы, Cтерджесс умерла 8 июля.

Лондон полагает, что этим же веществом был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению британцев.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





МНЕНИЕ: Встречи в Нарве — как встреча на Эльбе

07.08.2018
– А ты, случаем, не собираешься в Нарву? У нас тут на днях начнётся серия спектаклей про Яака Йоалу (знаю, что по правилам русской грамматики эта фамилия не склоняется, но мой собеседник — не филолог, так что пишу, как он говорит, — В.И.), очень интересная постановка, и больше её нигде не покажут, так что приезжай — заодно и повидаемся!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

Автобусная фирма: водитель проехал на красный из-за других участников движения

07.08.2018
Представитель автобусной фирмы ATKO сообщил Delfi, что проехавший на красный свет на Нарва мнт в центре Таллинна водитель автобуса написал объяснительную и раскаивается, но говорит, что вынужден был так поступить из-за других участников движения.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На физиотерапию в год выделяется по 117 евро на человека. На планирование, оценку и координацию — 1110

07.08.2018
На прошлой неделе Delfi и EPL писали, что Департамент социального страхования отказывает 60% ходатайствующих в реабилитации. Большая часть предназначенных на реабилитацию средств ушло на бюрократию, планирование, координацию и оценку, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ