СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери



Сообщается, что запрос на экстрадицию уже подготовлен Королевской уголовной прокуратурой.

Имена подозреваемых издание не указывает.

"Запрос на экстрадицию российских подозреваемых имеет нулевые шансы на успех", — пишет Guardian, отмечая, что возможно это приведет к новому витку обострения отношений между двух стран.

Британцы Чарли Роули и его знакомая Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". В настоящее время Роули выписан из больницы, Cтерджесс умерла 8 июля.

Лондон полагает, что этим же веществом был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению британцев.