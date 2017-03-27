Следственный комитет РФ заявил, что антикоррупционная акция в России была проплачена

Участникам несанкционированной антикоррупционной акции, прошедшей накануне в Москве, якобы обещали вознаграждение, заявили в Следственном комитете, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Следственный комитет располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия", — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, проверка ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК — "хулиганство", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "применение насилия в отношении представителя власти".

О том, что подросткам, которые участвовали в митингах 26 марта, некие лица якобы обещали деньги, если их задержат, ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть определенные подтверждения тому", — сказал Песков, не вдаваясь в подробности и не уточняя, кто именно обещал деньги подросткам.

Участие в массовых мероприятиях за небольшое вознаграждение (обычно 300-500 рублей, или 5-8 долларов) — обычная практика в случаях с прокремлевскими акциями. В интернете есть множество подтверждающих это видеозаписей, однако о случаях уголовного преследования за организацию проплаченных митингов в поддержку российских властей в СМИ не сообщалось.

Воскресный митинг-шествие по Тверской в Москве стал самой массовой акцией оппозиции за год и обернулся самыми массовыми с 1993-го года задержаниями. По официальным данным, в автозаки попали 600 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных было больше тысячи. Митинги против коррупции прошли в десятках городов по всей России.

Поводом для протеста стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о недвижимости и имуществе, которыми пользуется премьер Дмитрий Медведев.

За несколько дней до начала акции ее организатор Алексей Навальный распространил через соцсети обещание: "Напишу жалобу в ЕСПЧ каждому, незаконно задержанному на митингах 26-го".

Он напомнил всем, кто готов его поддержать, о конституционном праве граждан на свободу собраний и о незаконности запретов властями мирных акций, о которых они были заранее уведомлены.

"Так вот я отвечаю: если задержат, то вы ещё и денег заработаете. Вы ж знаете, я все свои задержания довёл до ЕСПЧ. И теперь мне правительство за все платит довольно крупные суммы", — написал политик.

Ни о каком конкретном вознаграждении за участие в антикоррупционном митинге в заявлении Навального не говорится.