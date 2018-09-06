"Скопище сфабрикованных баек". Как в Белом доме отреагировали на новую книгу о Трампе

"Страх: Трамп в Белом доме", новая книга знаменитого журналиста Боба Вудворда, рисует жизнь в нынешнем Белом доме в нелестных тонах и безжалостна к его хозяину, который уже написал в среду в "Твиттере", что американские законы о защите чести и достоинства слишком терпимы к выдумщикам и нуждаются в ужесточении.

Маловероятно, чтобы конгресс подхватил эту инициативу. Многие приближенные Трампа уже опровергли самые сенсационные цитаты, которые приписывает им автор книги.

75-летний Вудворд, лауреат двух суперпрестижных Пулитцеровских премий, впервые прославился бестселлером "Вся королевская рать" (1974 г.), который он написал о Уотергейтском скандале вместе с коллегой по Washington Post Карлом Бернстайном. В последующие десятилетия Вудворд издал еще ряд нашумевших описаний внутренней кухни Белого дома при нескольких президентах.

Его новая книга, насчитывающая 448 страниц, официально еще не вышла, но уже попала в руки Washington Post, которая подробно изложила во вторник ее содержание, делая ударение на самых колоритных и сенсационных деталях. Их в "Страхе" сколько угодно.

Газета начинает с рассказа о том, как 29 января этого года тогдашний адвокат президента Джон Дауд пытался репетировать с Трампом его допрос у спецпрокурора Роберта Мюллера, роль которого играл сам Дауд.

Если верить Вудворду, Трамп периодически спотыкался, сам себе противоречил и попадался на лжи. Наконец он рассвирепел и разразился получасовой тирадой, в которой объявил расследование Мюллера "надувательством" и резюмировал, что вообще-то он не желает давать показания.

5 марта Дауд и трамповский адвокат Джей Секулоу встретились с Мюллером и рассказали, как проходила январская репетиция президентского допроса.

Через несколько дней Дауд заявил Трампу: "Не соглашайтесь давать показания. Иначе вам светит оранжевый комбинезон", в которых иногда щеголяют американские заключенные.

Трамп, однако, беспокоился, что отказ подвергнуться допросу будет плохо смотреться, и, во-вторых, был убежден, что сумеет справиться с вопросами спецпрокурора. "Я буду свидетелем что надо", — заверил он своего адвоката. "Вы плохой свидетель", — парировал Дауд и на следующий день подал в отставку.

Этот эпизод книги Вудворда вызвал такую же реакцию, как и ряд других: Дауд заявил консервативной Washington Times, что автор исказил его слова.

"Происки недоброжелателей"

"Я не читал книгу Боба Вудворда, — заявил адвокат, — но она, похоже, являет собой последний экземпляр из бесконечной череды обвинений и искажений, основанных на анонимных заявлениях неизвестных недоброжелателей".

Как говорит Дауд, никакой репетиции допроса не было и в помине, и он не пересказывал ее спецпрокурору Мюллеру. Он также отрицает, что характеризовал Трампа как лжеца или стращал его "оранжевым комбинезоном".

"Работать у президента Трампа было для меня большой честью!" — сказал в заключение Дауд.

По словам Вудворда, "русское" расследование вызывает у Трампа "непрекращающиеся гнев и паранойю", которые иногда могут парализовать Белый дом на целый день и явлются постоянным источником неловкостей. Как-то Трамп позвонил египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, чтобы похлопотать об освобождении работника благотворительной организации. Египтянин сильно задел Трампа, участливо заметив: "Дональд, это расследование меня беспокоит. Долго тебе осталось?"

Трамп потом будто бы заявил тому же Дауду, что этот вопрос подействовал на него, "как удар в пах".

Самая убийственная цитата, которую приводит Washington Post, принадлежит главе аппарата Белого дома отставному генералу Джону Келли. "Он идиот! — будто бы отозвался Келли о Трампе в узкому кругу коллег. — Бессмысленно пытаться его в чем-то убедить. Он слетел с катушек. Мы в дурдоме. Даже не знаю, что мы здесь все делаем. Это худшая работа в моей жизни".

Может, и так. Но Келли, очевидно, все же не хочется ее терять. Он категорически отрицал той же Washington Times, что когда-либо называл Трампа идиотом. "Я предан президенту и его программе", — заявил Келли и сказал, что они с Трампом рассматривают утверждения Вудворда как чистую выдумку.

С ними несогласен пресс-секретарь Белого дома при Буше-младшем Ари Флейшер, который сказал, что ему однажды тоже не понравились цитаты, приведенные в другой книге Вудворда, но сам он никогда не считал, что тот их выдумал.

"У анонимных источников язык без костей, и они вольно обращаются с фактами, — заметил Флейшер. — Но Вудворд всегда цитирует их честно. Значит, кто-то ему это сказал".

Белый дом выпустил заявление, в котором назвал книгу Вудворда "скопищем сфабрикованных баек", выдуманных обиженными бывшими сотрудниками для того, чтобы изобразить президента в дурном свете.

Если Вудворд в последние годы производит впечатление центриста, то его старый коллега Карл Бернстайн стоит на либеральных и решительно антитрампистских позициях. Бернстайн немедленно заключил, что из книги Вудворда следует один непреложный вывод: Трамп не годится в президенты страны и должен быть смещен.

Бернстайн, подрабатываюший сейчас комментатором Си-эн-эн, призвал Джона Келли подать в отставку и выступить в конгрессе с рассказом о том, что творится в трамповском Белом доме.

Нетрадиционный, но эффективный

Книга Вудворда не улучшит имидж Трампа, но и вряд ли сильно уронит его рейтинг, который поразительно стабилен. Миллионы поклонников президента невысоко ставят его как личность, но довольны практическими результатами его деятельности. Их позицию отражает член редколегии Wall Street Journal Джеймс Фриман, напечатавший в ней колонку "Вудворд и загадка Трампа".

По словам автора, Washington Post пишет, что Вудвард "нарисовал ужасающий портрет трамповского президентства", "пребывающего в состоянии нервного припадка". Вудворд, продолжает Фриман, изображает "хаотический Белый дом Трампа, которым руководит слетевший с катушек балбес. Между тем, как сообщают сегодня, обещанное предполагаемым балбесом возрождение промышленного производства идет полным ходом".

Фриман приводит слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая признает, что действия Трампа временами "нетрадиционны", но замечает, что "они всегда приносят результат".

"Результат не всегда положительный, — пишет комментатор Wall Street Journal, — но в ее словах что-то есть. Сегодня Journal сообщает о том, что делается за пределами Вашингтона. В августе объем промышленного производства в Америке увеличивался самыми стремительными темпами за более чем 14 лет, несмотря на растущие трения с некоторыми из крупнейших торговых партнеров Америки… Федеральный резервный банк Атланты повысил свой прогноз темпов экономического роста в третьем квартале до ошеломительных 4,7%".

"Кто-то может заключить, — продолжает Фриман, — что позволить экономике расти, сократив бремя налогов и госрегулирования, есть столь простое решение, что на него может сподобиться даже слетевший с катушек балбес. Но опыт показывает, что понять это неспособны многие, казалось бы, умственно полноценные и знающие политики".

"Засим, — заключает автор, — нам надо искать другие объяснения. А вдруг Дональд Трамп вовсе не так безумен и дремуч, как изображают его нам Вудворд и его собратья из СМИ?"