Скончался недавно вышедший из тюрьмы нобелевский лауреат Лю Сяобо

Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо, скончался в возрасте 61 года, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на официальные заявления властей КНР.

Причиной смерти послужили многочисленные дисфункции внутренних органов, отмечается в сообщениях.

Он был осужден на 11 лет заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя. 26 июня Лю Сяобо был освобожден из тюрьмы в связи с диагностированным у него раком печени в терминальной стадии.

В конце прошлой недели медики из Германии и США провели осмотр Лю Сяобо и подтвердили прогрессирующий рак печени, который дал метастазы по всему телу. Врачи предложили перевезти нобелевского лауреата в американскую или германскую клиники на лечение. Власти Китая заявили, что состояние здоровья мужчины не позволяет транспортировать его за рубеж.

Лю Сяобо был арестован в 2008 году, после того, как подписал Хартию-08 c требованием демократических реформ. В декабре 2009 года был приговорен к 11 годам заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя.

Кроме того, он находился в тюрьме с июня 1989 по январь 1991 года после событий на площади Тяньаньмэнь — Лю Сяобо убеждал студентов покинуть ее, чтобы избежать жертв. Также он был осужден в 1995 году за критику властей (тогда он провел за решеткой полгода), а в октябре 1996 года был отправлен в исправительных лагерь, где находился до октября 1999 года.