10.01.2018, 08:56

Скончался актер Михаил Державин

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Интерфакс
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Mihhail Deržavin
Mihhail DeržavinFoto: Alexandra Mudrats, ITAR-TASS

Советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Державин родился в 1936 году в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Державина. После окончания театрального училища им. Щукина работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре на Малой Бронной. С 1968 года работал в Московском театре сатиры.

В театре он работал вместе со своим другом и партнером по эстрадным номерам Александром Ширвиндтом.

Михаил Державин сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле "Опасный возраст", одной из самых известных его киноролей стала работа в картине "Трое в лодке, не считая собаки". Вел передачи на телевидении, в том числе, популярный в советское время "Кабачок "13 стульев".

Был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена "Дружбы" и "За заслуги перед Отечеством".

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