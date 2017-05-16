16.05.2017, 14:36

Скончался актер и режиссер Олег Видов

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Gazeta.ru
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Скончался актер и режиссер Олег Видов
Савелий Краморов и Олег ВидовКадр из видео

В США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом ”Газете.Ru” сообщили представители семьи актера.

Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь.

Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области.

Он известен по фильмам ”Всадник без головы”, ”Метель”, ”Обыкновенное чудо”, ”Сказка о царе Салтане”, ”Джентльмены удачи”, ”Москва, любовь моя” и др. В США он также снимался в фильме ”Красная жара” вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине ”Дикая орхидея”.

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