Скончался актер и певец Олег Анофриев, передает RT.

Ему было 87 лет.

”Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел”, — рассказал актер и телеведущий Александр Олешко.

Он назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, ”голосом нашего детства”.

”В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ”, — отметил Олешко.

Анофриев известен по таким фильмам, как ”Девушка с гитарой”, ”Сказка о потерянном времени”, ”Будьте моим мужем”, ”Человек с бульвара Капуцинов” и других.