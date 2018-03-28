28.03.2018, 15:13

Скончался актер и певец Олег Анофриев

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Gazeta.ru
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Küünal
Foto: Eero Vabamägi

Скончался актер и певец Олег Анофриев, передает RT.

Ему было 87 лет.

”Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел”, — рассказал актер и телеведущий Александр Олешко.

Он назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, ”голосом нашего детства”.

”В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ”, — отметил Олешко.

Анофриев известен по таким фильмам, как ”Девушка с гитарой”, ”Сказка о потерянном времени”, ”Будьте моим мужем”, ”Человек с бульвара Капуцинов” и других.

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