Скончался актер и певец Олег Анофриев, передает RT.
Ему было 87 лет.
”Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел”, — рассказал актер и телеведущий Александр Олешко.
Он назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, ”голосом нашего детства”.
”В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ”, — отметил Олешко.
Анофриев известен по таким фильмам, как ”Девушка с гитарой”, ”Сказка о потерянном времени”, ”Будьте моим мужем”, ”Человек с бульвара Капуцинов” и других.
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