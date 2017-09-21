Скончалась самая богатая женщина в мире и наследница L'Oreal Лилиан Беттанкур

На 95-м году жизни скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, сообщает Franceinfo со ссылкой на ее дочь Франсуазу Беттанкур-Мейер.

По словам дочери, Лилиан Беттанкур скончалась минувшей ночью у себя дома, передает Gazeta.ru.

”Моя мать ушла мирно”, — отметила Франсуаза.

Также она добавила, что ее матери 21 октября должно было исполниться 95 лет.

В июне журнал Challenges опубликовал список самых богатых людей мира, в котором Лилиан Беттанкур заняла второе место с состоянием в €35,8 млрд.