25.01.2018, 10:21

Скончалась певица и актриса Людмила Сенчина

 (5)
Интерфакс
EST

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — сказал Андреев.

Сенчина — советская и российская певица и актриса, народная артистка России. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Полынь", "Добрая сказка". В Петербурге Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты "Рождество в Северной Столице", которые с большим успехом прошли в БКЗ "Октябрьский".

Читайте также:
83 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
157 000€
Rae vald, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
142 990€
Tallinn, Квартира
173 580€
Tallinn, Квартира
129 990€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии