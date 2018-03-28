СК РФ завел дело на украинского пранкера, глумившегося над трагедией в Кемерове

Уголовное дело возбуждено против пранкера, который рассказывал о сотнях погибших при пожаре в торговом центре ”Зимняя вишня”.

Гражданина Украины Никиту Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов, решили привлечь к ответственности по статье ”Возбуждение ненависти или вражды”, передает НТВ.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пранкер вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, ”пытаясь дестабилизировать ситуацию”.

Следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте Кувикова. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Напомним, после трагедии в Кемерове пранкер принялся звонить в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовать готовить места для 300 жертв пожара. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким ”Поздняковым из администрации президента”, рекомендовал убрать цветы и игрушки, которые стали приносить к ТЦ скорбящие кемеровчане.

Вольнов в разговоре с РБК сообщил, что ”плевал с высокой колокольни” на российские законы.

”Следователи СК России возмущаются распространением заведомо ложной информации, но им бы сначала стоило обратить внимание на ваши СМИ, которые на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, о испанских диспетчерах и так далее”, — заявил он.

”Поймите, законы Российской Федерации действуют лишь на граждан Российской Федерации, а я на них плевал”, — добавил пранкер.

