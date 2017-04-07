Сирия: жертвами ракетного удара США стали девять мирных жителей

В результате американского ракетного удара по военному аэродрому в центральной Сирии погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, сообщают сирийские государственные СМИ.

Еще семь человек, по данным агентства SANA., получили ранения. Сообщается, что погибшие жили в деревнях возле авиабазы, пятеро погибших были жителями деревни Шайрат, расположенной в непосредственной близости от авиабазы. Многие дома в районе аэродрома были серьезно повреждены.

Ранее в сирийской армии сообщили, что в результате удара США погибли 10 военных. По данным российского министерства обороны, жертвами ракетного удара стали четверо сирийских военнослужащих, также есть раненые и пропавшие без вести.

В ночь на пятницу американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии. Около 60 ракет "Томагавк" выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы, как утверждают в Пентагоне, во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

Российские военные назвали действие США грубейшим нарушением меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии и заявили, что приостанавливают сотрудничество с США по данному документу.

Правительство Великобритании заявило, что полностью поддерживает ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии.