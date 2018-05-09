09.05.2018, 08:12

Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по военной базе

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bbcrussian.com
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Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по военной базе
REUTERS/Ammar Awad

Сирийские правительственные СМИ сообщили, что Израиль нанес во вторник воздушный удар по военной базе в городе Аль-Кисва. Он расположен к югу от Дамаска, примерно в 50 км от границы с Израилем.

Агентство новостей Сана сообщило, что сирийские ПВО сбили две израильские ракеты.

Официальные СМИ не сообщают о жертвах обстрела, но базирующийся в Британии Центр по мониторингу прав человека в Сирии утверждает, что погибли по меньшей девять человек.

Среди погибших, сообщает эта организация, бойцы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и шиитские ополченцы.

Ранее во вторник из этого района поступали сообщения о взрывах на военной базе.

Представитель сирийского командования сообщил агентству Рейтер, что целью воздушного удара были позиции сирийской армии.

Центр по мониторингу прав человека в Сирии сообщает, что удару подверглись оружейные склады.

Израиль не прокомментировал эти сообщения, но заявил, что не допустит закрепления иранского военного присутствия в Сирии.

Иран поддерживает сирийское правительство в гражданской войне и направил в Сирию военных советников и тысячи ополченцев.

Так сообщалось, что в Аль-Кисве, откуда поступили сообщения о воздушном ударе, Иран построил свою военную базу.

В прошлом году источник в разведке одной из западных стран сообщил Би-би-си, что иранские военные создали свою базу в расположении сирийских правительственных войск в Аль-Кисве.

Недавно Иран пригрозил ответить на приписываемые Израилю воздушные налеты на свои военные позиции в Сирии.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Израиль заявил о необычной активности иранских военных в районе Голанских высот.

Израиль объявил состояние повышенной боевой готовности в этом районе, являющемся сирийской территорией и находящемся под израильским контролем. В готовность были приведены расположенные в местных населенных пунктах бомбоубежища.

Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что любая агрессия против Израиля встретит решительный отпор.

Израильские СМИ отмечают, что это первый случай приведения в полную готовность бомбоубежищ на оккупированной территории с начала гражданской войны в Сирии.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть этой территории была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года.

В 1981 году израильский кнессет принял "Закон о Голанских высотах", провозгласив суверенитет Израиля над этой оккупированной территорией. Совет Безопасности ООН это решение не признал.

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