Швеция сделала подарок Латвии на 100-летие: почти 1 млн евро

Как отмечает правительство Швеции в своем обращении, скандинавская страна с пиететом относится к событиям 1918 года, давшим возможность Латвии, Литве и Эстонии провозгласить свою независимость. Балтийские соседи Латвии также получат по 10 млн крон. "Это и станет фундаментом для фонда двустороннего сотрудничества с каждой страной", — заявила Швеция.

"Теперь мы хотим инвестировать в будущее, устанавливать более тесные связи между людьми, компаниями и учреждениями, играющими важную роль в развитии культуры и общества", — говорится в обращении. В первую очередь работа фондов будет относиться к активным в Латвии предприятиям и индивидам со шведским капиталом, а также ко "всем компаниям Латвии, которые могут и желают поддержать укрепление связей со Швецией".

Планируется, что фондами будет руководить правление, состоящее из четырех членов — представителей от каждой страны, с опытом работы в социальной, деловой и культурной жизни этих государств.

Заинтересовавшихся шведским проектом и желающих внести свой вклад в фонд сотрудничества частных лиц, ассоциации и компании приглашают обратиться во временный комитет через посольство Швеции в Риге.