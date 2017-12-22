22.12.2017, 20:40

Шойгу: приказ о выводе российских войск из Сирии выполнен

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Gazeta.ru
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Sergei Šoigu
Sergei ŠoiguFoto: Sergei Gunejev, Sputnik

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении его приказа о выводе российских войск из Сирии. Об этом передает корреспондент ”Газеты.Ru”

”Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской республики выполнен”, — заявил министр на встрече Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом в Балашихе.

По словам министра, в Россию вернулись авиационные подразделения, специалисты Международного противоминного центра, военные врачи, сводный медицинский отряд, военнослужащие батальона военной полиции и личный состав Сил специальных операций.

Кроме того, в районы постоянного базирования вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, также к местам постоянной дислокации возвратились шесть бомбардировщиков Ту-22. 157 единиц автомобильной спецтехники доставили в Россию морским транспортом.

Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести российские войска из Сирии 11 декабря.

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