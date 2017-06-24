Сход оползня в Китае: более 100 человек пропали без вести

Более ста человек оказались погребены под завалами и потоками грязи в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань.



Сообщается, что в одной из деревень уезда около 40 домов были разрушены стихией.

Сейчас на пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются найти выживших.

На фотографиях, опубликованных китайской газетой People's Daily, видно, что в поисково-спасательной операции задействованы бульдозеры.



Причиной схода оползня стали проливные дожди, которые привели к обрушению горных пород. Сообщается также, что обрушившиеся породы перекрыли русло реки на участке в 2 км.



В Китае сходы оползней нередко приводят к значительным разрушениям в поселках, расположенных в горных районах. Чаще всего сходы оползней провоцируют сильные дожди.



В январе этого года по меньшей мере 12 человек погибли в провинции Хубэй, когда в результате оползня обрушилось здание отеля.