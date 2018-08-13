Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу

Сериал не зря повторили в эфире уже в конце 1973 года, всего через три месяца после премьеры. Уж больно необычным с точки зрения неизбалованного советского телезрителя был сюжет: красивый и мужественный советский разведчик-интеллектуал Максим Максимович Исаев в исполнении Вячеслава Тихонова обводит вокруг пальца руководство Третьего Рейха. Почти полное отсутствие "экшна", множество диалогов, тут же разобранных на цитаты, превратившаяся в своего рода "мем" "Информация к размышлению", прекрасная музыка и песни Микаэла Таривердиева, звездный актерский состав. Задание председателя КГБ Юрия Андропова — снять хороший фильм про советских разведчиков, чтобы привлечь в ряды КГБ молодых сотрудников — было выполнено на "отлично".

Не гэбэшник, а разведчик

Недаром в своем документальном фильме 1998 года о том, как снимались "Семнадцать мгновений весны", российский журналист Леонид Парфенов говорит: "Это была блестящая пропагандистская, или как бы сейчас сказали, пиар-акция КГБ". Андропов лично поручил известному писателю Юлиану Семенову, автору ряда романов про разведчиков, подумать над созданием нового телефильма. Для экранизации был выбран роман Семенова "Семнадцать мгновений весны", хотя многие его считали далеко не самым удачным произведением писателя.

Но режиссеру Татьяне Лиозновой настолько понравился текст ("я была готова умереть за него", сказала она Парфенову), что она смогла убедить писателя: съемки надо доверить именно ей. Лиозновой в помощь были направлены первый заместитель председателя КГБ Семен Цвигун (в титрах обозначен как Мишин) и полковник КГБ Георгий Пипия (псевдоним — Колх). Но поскольку оба сотрудника госбезопасности не могли присутствовать на съемках, команда Лиозновой пополнилась консультантом из ЦК КПСС — германистом Всеволодом Ежовым.

Сегодня, двадцать лет спустя после съемок документального фильма, Леонид Парфенов в интервью DELFI говорит, что уже не видит в "Семнадцати мгновениях весны" агитки КГБ. "Все-таки КГБ считалось тайной полицией в стране. А Штирлица гэбэшником никто не считал. Он — разведчик. Скорее, тут было недовольство у высшего военного командования: что это, мол, получается — разведка войну выиграла? В самом впечатляющем фильме о войне нет боевых действий?" — объясняет Парфенов.

Леонид Парфенов уверен, что удачной пиар-акцией этот фильм можно считать только с точки зрения немцев: чуть ли не впервые в советском кино было показано, что они тоже люди. Именно поэтому на вручении Лиозновой российской национальной телевизионной премии ТЭФИ в 2001 году, Парфенов в своей поздравительной речи сказал: "Эта маленькая женщина закончила Вторую мировую войну".

Немцы как люди



В 70-е годы в СССР еще ценили победу, но не болели "победобесием". Еще помнили войну, и поэтому наклейки на машину типа "На Берлин!", "1941-1945. Можем повторить" вряд ли бы пользовались успехом. Поэтому изменение отношения к немцам было естественным не только для Лиозновой, но и для высшего руководства страны.

В "Семнадцати мгновениях" Штирлиц переживает о судьбе немцев (даже подлавливает себя на оговорке — "наш народ"). Они оказываются "живыми" людьми, которые недовольны войной и раскаиваются в том, что слепо поверили Гитлеру. Пожилая фрау Заурих, пастор Шлаг (первый однозначно положительный образ священника в советском кинематографе), профессор Плейшнер, полковник в поезде, рассуждающий о плачевной судьбе немецкой армии, и простой солдат Хельмут, спасающий радистку Кэт и ее сына.

Впервые на советском экране "с человеческим лицом" появились и военные преступники. Обаятельные, умные Мюллер и Шелленберг, Кальтенбруннер, импозантный Вольф и многие другие своим новым имиджeм обязаны не только талантливой игре и обаянию Броневого, Табакова, Жарковского, Ланового и других. Такой образ врага устраивал и заказчика с Лубянки. "Да, тогда многим не понравилось, что немцы слишком умные, — вспоминает в фильме Леонида Парфенова главный исторический консультант фильма Всеволод Ежов. — Немцы были изображены сильными. Но это значит, что мы победили сильного противника".