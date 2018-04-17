17.04.2018, 20:35

Серж Саргсян избран премьер-министром Армении. В Ереване продолжаются протесты

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Deutsche Welle
EST 1
Jerevan
JerevanFoto: KAREN MINASYAN, AFP

Серж Саргсян стал премьер-министром страны. Против этого протестуют десятки тысяч человек. Активисты продолжают блокировать улицы, мосты и несколько зданий госорганов.

Бывший президент Армении Серж Саргсян стал премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов, против — 17. Президент Армении во вторник, 17 апреля, подписал указ о назначении Саргсяна на этот пост.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против этого назначения. Митингующие заняли самую крупную площадь столицы — площадь Республики, на которой находится здание правительства, сообщает корреспондент DW. По его оценке, в акции участвуют около 50 тысяч человек. Reuters сообщает о десятках тысяч протестующих, AFP пишет о, по меньшей мере, 10 тысячах.

Активисты продолжают блокировать улицы, мосты и несколько зданий госорганов, в том числе здания МИДа и Генпркокуратуры, сообщает "Инфтерфакс". Руководитель протестного движения, глава парламентского оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян заявил о намерении парализовать всю систему госуправления Армении. "Все наши действия укладываются в процесс мирных действий, в процесс акций гражданского неповиновения", — сказал он.

Серж Саргсян был президентом Армении два срока подряд в 2008 — 2018 годах, до этого он занимал пост премьер-министра. В 2015 году страна перешла к парламентской форме правления: президенту оставили представительские функции, а самыми широкими полномочиями наделили премьер-министра.

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