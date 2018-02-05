Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС

Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года, считает Еврокомиссия. Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово на очереди.

Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года, считает Еврокомиссия. Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово на очереди.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе. По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в союз, но только если "они выполнят все необходимые условия".

Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только "при соответствующих усилиях с их стороны — таковы условия сделки". Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", — говорится в стратегии Еврокомиссии. К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.

В интервью DW в ноябре Йоханнес Хан заявил, что дверь в ЕС останется открытой и для Украины, Молдавии и Грузии, однако не сделал никаких прогнозов по срокам. "Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь", — подчеркнул он.