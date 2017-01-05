Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

"Санкции будут, господин избранный президент Трамп", — сказал сенатор в эфире телеканала Си-эн-эн, выразив надежду, что подготовленный американской разведкой доклад убедит Трампа во вмешательстве России в ход американских выборов.

"Они действительно опубликовали неприятную для Демократической партии информацию. Это действительно повлияло на позиции Хиллари Клинтон. Если не ответить на это — на следующих выборах это же могут сделать с республиканцами Иран и Китай", — добавил Грэм.

Он также пригрозил Трампу, что не поддержит кандидатов, предложенных избранным президентом на ключевые посты, если те не признают факт вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Грэм отдельно выделил бывшего главу нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря. Бизнесмен много сотрудничал с Россией, и журналисты называют его другом российского президента Владимира Путина.

Американская разведка в пятницу представит Трампу свой доклад, посвященный доказательствам вмешательства российских хакеров в ход выборов. По неподтвержденным данным, еще раньше доклад увидит действующий президент Барак Обама.

Обама ранее встал на сторону разведки. Он тоже считает, что на ход предвыборной кампании и самих выборов влияли российские хакеры. Также действующий президент США уверен, что такие действия могли быть предприняты только с санкции Путина.

Однако Трамп, которого многие считают более удобным для Москвы президентом США, чем проигравшая на выборах Хиллари Клинтон, назвал эти заявления преувеличенными и призвал двигаться дальше.

В конце декабря министерство финансов США уже ввело новые санкции в отношении нескольких россиян, которые, по мнению ведомства, могут быть причастны к хакерским атакам.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, сотрудники российских спецслужб, а также два российских хакера, уже проходившие в США по разным уголовным делам, не связанным с выборами.

Кроме того, госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов с семьями. Россия ответных мер принимать не стала.