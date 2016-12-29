Для Литвы возникает угроза, потому что возрождающаяся Россия стремится восстановить империю, говорит находящийся в Литве с визитом сенатор США Джон Маккейн. Об этом пишет ru.Delfi.lt со ссылкой на BNS.

После встречи с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом и парламентариями сенатор посетил мемориал 13 января у здания парламента и обратился к участвовавшим в мероприятии литовским и американским военнослужащим.

"Спасибо за службу, спасибо за вашу самопожертвование. 25 лет назад в истории этого великого и прекрасного народа был важный момент. Вас снова могут призвать на службу, потому что есть угроза, есть возрождающаяся Россия, которая стремится восстановить империю", — обратился к собравшимся Дж. Маккейн.

"И мы будем опираться на вас, чтобы вы защитили этот народ и каждому, кто захочет нарушить суверенитет Литвы, доказали, что вы готовы ее защитить", — сказал сенатор.

Вместе с тем он подчеркнул, что лучший путь избежать конфликта — быть готовыми, чтобы каждый потенциальный агрессор понимал, что цена этого будет слишком велика.

В четверг с находящимися в Вильнюсе с визитом сенаторами США встретилась президент Даля Грибаускайте.

"В условиях изменяющегося геополитического окружения активная роль США в Европе и нашем регионе остается самым надежным гарантом безопасности Балтийских стран и всей трансатлантической безопасности", — говорится в распространенном президентской администрацией пресс-релизе.

В Вильнюсе находятся с визитом сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар. На встрече с ними глава государства обсудила сотрудничество Литвы и США в оборонной сфере, проведение в жизнь решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве.

В Литве в начале следующего года начнется размещение многостороннего батальона НАТО, планируется и ротация военного батальона США в странах Балтии.

По словам президента, Литва доверяет США — лидеру свободного и демократического мира.

"Эта страна не раз демонстрировала основанные на конкретных военных мощностях твердые обязательства по коллективной обороне НАТО", — отмечается в сообщении.

В связи с тем, что США и Евросоюз сталкиваются со скоординированными кибератаками, на встрече в четверг немало внимания было уделено и ответу стран на выпады в виртуальном пространстве. Президент подчеркнула, что для обеспечения кибербезопасности необходимо не только улучшать защиту данных, но и охранять государственные киберсистемы от вредительского захвата, постоянно проверять их устойчивость.