Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на $1,6 млрд

Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом подали коллективный иск более чем на 93 млрд рублей (1,6 млрд долларов), сообщили в Замоскворецком суде Москвы.



Иск подан к страховым компаниям "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туркомпании Brisco, авиакомпании "Когалымавиа" и компании "ЭирКап", уточнили в суде. Дата рассмотрения дела пока не назначена.



Иск поступил в суд через два дня после того, как "Ингосстрах" отчитался о завершении выплат родственникам погибших. В компании заявили, что возмещения выполнены полностью, но их сумму не назвали.



Также в "Ингосстрахе" сообщили, что по состоянию на октябрь 2017 года компания заключила 128 мировых соглашений с 308 родственниками 116 погибших пассажиров.

В тот же день адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что потерпевшие готовят масштабный иск к страховщикам, назвав полученные выплаты "мизерными грошами".



По его словам, потерпевшие обращались в суд с индивидуальными исками по данному делу, но "Ингосстрах" настаивал на заключении мировых соглашений на суммы от 500 тысяч рублей.



Представитель пострадавших семей Александр Войтенко рассказал Русской службе Би-би-си, что работа над новыми исками шла полтора года.



Требование увеличить компенсации Войтенко объяснил присоединением России к Монреальской конвенции, которая устанавливает более высокие выплаты для родственников погибших.



В то время, как российское законодательство ограничивает максимальную сумму компенсаций 2 млн рублей, минимальная компенсация по Монреальской конвенции составляет 9 млн, пояснил Войтенко. Кроме того, уточнил он, конвенция снимает ограничения при выплатах компенсации морального вреда.



"Настало время хотя бы на нашем примере показать, что человеческая жизнь в России, к сожалению, оценивается совершенно не так высоко, как на Западе", — сказал Войтенко.

Он добавил, что представители потерпевших пытались договориться со страховыми компаниями о новых суммах выплат, но это не удалось.



Катастрофа над Синаем



Самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека — все, кто был на борту.



Ответственность за случившееся взяла на себя египетская группировка, связанная с организацией "Исламское государство" (экстремистская группировка, запрещенная в России).

Исследования личных вещей, багажа и частей самолета подтвердили, что на его борту сработало самодельное взрывное устройство.



По результатам расследования причин крушения лайнера глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что произошедшее можно однозначно назвать террористическим актом.

Сразу после крушения A321 Россия решила прекратить авиасообщение с Египтом.

Российская сторона заявила, что полеты не возобновится до тех пор, пока Египет не обеспечит достаточные меры безопасности в своих аэропортах. Консультации между странами по этому вопросу ведутся до сих пор.