Сейм в Латвии проголосовал за перевод образования на госязык с 2019 года

Утром в четверг, 8 февраля, возле здания Сейма в Риге стартовал митинг против искоренения в Латвии билингвального государственного образования. Как отмечает радио Baltkom , основную массу протестующих составляют люди старшего поколения, молодежи мало. Собравшиеся читали стихи Райниса на двух языках и пытались обратиться к депутатам, которые заходили в Сейм в начале своего рабочего дня.

Как отмечает LETA, участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами против запланированной Министерством образования и науки (МОН) реформы и освистали проходящих на заседание депутатов.

Протестующие подчеркнули, что законопроект о переводе школ на латышский язык разработан недостаточно хорошо, поэтому депутаты не должны за него голосовать. Также прозвучали заявления о том, что сегодняшнее голосование фактически означает ликвидацию в Латвии образования на русском языке.

Несмотря на акцию протеста, депутаты Сейма сегодня 67 голосами "за" (при 21 голосе "против") передали на рассмотрение парламентских комиссий законопроект о постепенном переводе обучения в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Как сообщает LETA, министр образования и науки Карлис Шадурскис на заседании пообещал, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.

Разработанный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно законопроекту, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го-6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.