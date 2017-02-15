Сажают ли в США за высказывания против президента?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обосновывая предложение ввести закон, защищающий честь и достоинство президента России, на этой неделе заявил, что в США "за высказывания в адрес Барака Обамы в 2015 году человека четыре получили серьезные сроки наказания", пишет Русская служба Би-би-си.

Россия в плане свободы слова "более открытая, демократичная", заявил Володин во время встречи со студентами университета "Иннополис" . "Пишут что хотят, говорят что хотят. Это уже неотъемлемая часть нашей культуры", — добавил он.

Мы попросили нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Козловского разобраться, что послужило фактической основой для заявления спикера нижней палаты российского парламента.

Скандал в средней школе

В США нет закона о защите чести и достоинства главы государства. Некоторые американцы хотели бы, чтобы он был.

Статья журналиста Виктора Скиннера, напечатанная 21 мая 2012 года, начиналась так: "Плохо отзываться о президенте Бараке Обаме запрещено законом. Вас могут за это арестовать".

В следующем абзаце автор объяснил, откуда он это взял. Нечто такое в сердцах заявила своим питомцам учительница средней школы, афроамериканка Таня Диксон-Нили, преподающая обществознание в Северной Каролине. На уроке обсуждались появившиеся в то время в печати утверждения о том, что кандидат республиканцев в президенты Митт Ромни тиранил в школе одноклассников.

Один из учеников возразил, что Барак Обама тоже признался в подобных поступках. На этом месте Диксон-Нили прорвало. Лежавший на парте мобильник записал ее крики.

"Постой! Постой! — шумела она. — Он чудесный президент! Президент Обама. Он заслуживает уважения, как любой другой президент!"

Ее оппонент не уступал и заявил, что, поскольку Ромни и Обама баллотируются на одну и ту же должность, критиковать можно обоих: "Если вы будете поливать одну сторону, то вам надо будет полить и другую".

"Знаешь, что, — еще больше раскалилась его наставница, — ты должен понять, что этот человек пытается стать тем, кем Обама уже является. Он не идет с ним ни в какое сравнение. Нельзя относиться к президенту непочтительно!"

Но Обама и Ромни оба простые смертные, и рассматривать обоих нужно по одним и тем же критериям, заявил ученик. "Обама не Бог! — объяснил он. — Он все-таки человек".

Тут Диксон-Нили совсем сорвалась с цепи. "Вы не имеете права непочтительно относиться к президенту США в этом классе! — воскликнула она. — Как учительница я не должна позволять людям непочтительно относиться к президенту США. Нет, не должна. У вас могут быть другие взгляды, но здесь вы не будете относиться к нему неподобающе!"

Дальше она объяснила школьникам, что критика в адрес Обамы равносильна клевете и что если они будут говорить о нем плохо, их могут арестовать.

"Вам нельзя клеветать! — продолжала Диксон-Нили.- Людей арестовывали за то, что они говорили оскорбительные вещи в адрес Буша. Как преподаватель обществоведения я не могу позволить вам клеветать здесь ни на какого президента, прошлого или нынешнего!"

Школьник возразил, что критиковать Обаму законом не запрещено и что препятствовать этому является нарушением Первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.

Десятиминутную видеозапись этого диспута просмотрели в следующие выходные на YouTube 167 тысяч человек.

Местные школьные власти нашли заявления Диксон-Нили столь вздорными, что временно отстранили ее от преподавания, но с сохранением зарплаты.

В тюрьму за репост?

Для большинства американцев очевидно, что ругать президента страны они могут сколько угодно. Пока они ему не угрожают. Вот за угрозой может последовать визит Секретной службы США, а иногда и арест.

Поэтому многие волновались за Мадонну, которая поведала 21 января на женском марше в Вашингтоне, что в последнее время много думает о том, как бы взорвать Белый дом. Певица, очевидно, тоже к собственному благополучию не равнодушна и тут же оговорилась, что означенный теракт ничего не изменит.

Насколько известно, пока к ней из Секретной службы не наведывались и теперь уже вряд ли придут.

Во время президентства Обамы в сети периодически всплывали утверждения об арестах за покушения на его честь и достоинство. Например, 12 сентября 2014 года правый сайт America's Freedom Fighters напечатал сенсационный материал под заголовком "Власти арестовывают людей за критику Обамы в Facebook.

"Эта статья вас разозлит, — говорится в начале. — Власти США активно разыскивают тех, кто критикует правительство, конкретно Барака Обаму, и арестовывают их без предъявления обвинений. Их помещают в психиатрические учреждения, где обучают "правильному" взгляду на мир. Не напоминает ли это вам одну книжечку, которую написал Джордж Оруэлл?"

Для пущего эффекта сайт многозначительно отмечает, что большинство жертв этой кампании являются военными ветеранами.

Авторы этого жанра любят щеголять кодовыми названиями тайных операций. Так и тут: в статье говорилось, что в рамках ведущейся уже четыре года операции "Бдительный орел" власти США неуклонно наращивали кампанию, направленную на то, чтобы заткнуть рот диссидентам, особенно отставным военным.

В статье поименно упоминалась одна жертва американской карательной медицины — 26-летний бывший морпех-орденоносец Брэндон Рауб, "которого взяли на прицел за его посты в Facebook и заключили в психушку в рамках войны властей против ветеранов".

Этот раздел статьи содержит ссылку на репортаж, который посвятил Раубу российский телеканал RT.

Возможно, спикер Госдумы Вячеслав Володин пользовался этим источником, когда заявил РБК, что в США были осуждены "на серьезные сроки" несколько человек "за высказывания в адрес лидера".

По данным известного сайта Snopes, занимающегося разоблачением городских мифов и сомнительной информации вообще, Рауб реально существует и в самом деле был принудительно помещен в 2012 году на обследование в психиатрическую лечебницу после того, как поместил ряд комментариев в Facebook.

Его родные и адвокаты поначалу заявляли, что власти нарушили права, которые ему гарантирует Первая поправка.

Как выяснилось, полиция действительно заинтересовалась Раубом в связи с его постами в соцсети, но лишь после того, как его читатели были встревожены характером комментариев с угрозами, которые он помещал в Facebook и разных чатах. 16 августа 2012 года полиция отреагировала на их сигналы и явилась к Раубу, чтобы выяснить, представляет ли он опасность для себя и для других.

Поговорив с ним, она решила, что бывший морпех нуждается в дополнительном обследовании, но, согласно пресс-релизу, Рауб отказался ехать с полицейским к специалисту, и тогда на него были надеты наручники.

Местный психиатр, к которому доставили Рауба, счел, что его следует временно держать под стражей, и Рауба отправили в медицинский центр.

Его бывший комвзвода Шон Лоулор говорил тогда в интервью, что Рауб, на его взгляд, был вполне способен выполнить угрозы, содержавшиеся в его постах, и что полиция поступила правильно, а то бы тот мог выкинуть что-то "чрезвычайно разрушительное".

ФБР подтвердило потом, что его сотрудники допрашивали Рауба по поводу постов в Facebook, но отрицало, что его арестовали за антиправительственные высказывания.

Неделю спустя судья приказал отпустить Рауба на все четыре стороны, но в июле 2014 года его снова арестовали, на этой раз по обвинению в педофилии.

Как пишет Snopes, после первой встречи Рауба с полицией в сети годами ходили слухи о зловещей операции "Бдительный орел". Однако сайт не смог найти достоверных сообщений об арестах ветеранов в связи с критикующими Обаму постами в Facebook.

Насколько можно было выяснить, Рауб был единственным американцем, которого принудительно поместили на неделю под наблюдение психиатров в связи с содержанием его постов в Facebook.

Как работает закон

Операция "Бдительный орел" действительно существовала и проводилась ФБР с целью выявления потенциальных террористов — "одиноких волков" из числа правых и левых экстремистов.

Даже если бы в США наказывали за высказывания в адрес лидера, то наказание не было бы сопряжено с тюремным сроком. Федеральный закон против клеветы не рассматривает ее как уголовное преступление. Исключение составляют законы нескольких штатов, но и в них за клевету почти не сажают, а если сажают, то в среднем на 173 дня. Гораздо чаще назначают штраф, средний размер которого составляет 1700 долларов.

За ругань в адрес президента судили бы по федеральному закону, так что мифические диссиденты Володина никак не могли бы сесть в тюрьму.

Но если государство не защищает честь и достоинство своего лидера, это не значит, что тот не может защитить себя сам. Президент США имеет полное право судить граждан и СМИ за клевету. Пока, однако, президенты этим правом почти не пользовались, хотя каждому приходится выслушивать и читать про себя уйму гадостей.

Во-первых, главе американского государства было бы очень трудно выиграть такой иск, поскольку он входит в категорию так называемых "публичных деятелей", которая включает известных людей в области политики, бизнеса, СМИ или эстрады.

В отличие от большинства европейских стран, доказательная планка у таких лиц поднята в США так высоко, что многие предпочитают судить обидчиков за границей, прежде всего в Великобритании, где законы о клевете добрее к истцу.

В США публичному лицу мало доказать, что его оклеветали. Ему также нужно доказать, что это сделали со злым умыслом. Чужая душа — потемки, и доказать это обычно очень нелегко.

Во-вторых, президенты избегают так называемого "Эффекта Стрейзанд", названного в честь знаменитой певицы и актрисы. В 2003 году она обратилась в суд, чтобы предотвратить обнародование фотографий своего поместья в Малибу. Тяжба привлекла к поместью такое внимание, какого оно бы без этого не знало.

Иск, возбужденный президентом, имел бы такой же эффект, поэтому их практически не бывает.