Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в фейсбуке скорректированный, как она утверждает, список российских военных и других граждан РФ, которые попали в украинские тюрьмы в 2014-2016 годах, и дополненный список, который запрашивает украинская сторона.

"Скорректированные списки благодаря совместной работе с вами за 10 января 2017. То, что успели обработать. Проверяйте", — написала Савченко в соцсети.

Всего в списке 101 россиянин — военные и гражданские лица, попавшие в украинские тюрьмы в 2014-2016 гг. Из них шестеро освобождены, один числится погибшим, 42-х ищет "ДНР", троих — "ЛНР".

В списке, который запрашивает украинская сторона, 135 человек (14 фамилий внесены 10 января), из них один освобожден, еще двое числятся погибшими.

Накануне Савченко в фейсбуке обнародовала списки удерживаемых в заложниках на не подконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство непризнанных республик Донбасса хочет получить от украинской стороны.

В Службе безопасности Украины назвали опубликованные 10 января списки некорректными и заявили, что этот шаг может навредить семьям пленных.