Савченко написала письмо Путину

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, написала письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение парламентария к российскому лидеру опубликовано на ее странице в Facebook.

”Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считаные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного на Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом”, — написала Савченко.

”Такой ваш жест доброй воли как главы Российской Федерации продемонстрировал бы всему миру ваше желание помочь этим украинским гражданам увидеть свои семьи и близких, вернуться домой, на свою родину, на Украину, и что жизнь человека является наивысшей ценностью для российского народа и ее представителей во власти”, — обратилась депутат Рады к Путину.