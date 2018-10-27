27.10.2018, 14:55

Саудовская Аравия не выдаст подозреваемых в убийстве журналиста в Стамбуле


Интерфакс
EST
Jamal Khashoggi
Jamal KhashoggiFoto: Handout, Reuters

Саудовская Аравия не намерена выдавать иностранным государствам подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, заявил в субботу глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Что касается экстрадиции, эти лица являются подданными Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, и расследование ведется в Саудовской Аравии, судить их будут в Саудовской Аравии", — заявил аль-Джубейр в ходе конференции по безопасности в Бахрейне.

Он добавил, что в ходе расследования Эр-Рияд установит истину, а виновные понесут ответственность.

Журналист Джамаль Хашкаджи, работавший на The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Изначально саудовские власти утверждали, что ничего не знают о его судьбе. Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

Через некоторое время саудовское государственное телевидение сообщило, что Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии по этому делу задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным, и призвал Эр-Рияд выдать Анкаре 18 подозреваемых.

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