"Самый агрессивный шаг": что известно о людях из нового санкционного списка США

В пятницу минфин США обнародовал новый санкционный список США. "Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", — писал на этой неделе Рейтер в материале о том, что санкции будут объявлены до конца недели.

В новом санкционном списке США 24 россиянина. Условно список персональных санкций можно разделить на четыре части.

Первая — это госменеджеры, среди который глава Газпромбанка Андрей Акимов, генеральный директор и акционер Сургутнефтегаза Владимир Богданов, глава банка ВТБ Андрей Костин и глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Вторая часть — силовики. Третья часть — чиновники, в том числе сенаторы и помощники президента. Четвертая — бизнесмены из списка Forbes.

В отношении всех этих людей введены персональные санкции. Это значит, что им запрещен въезд в США, а их активы на территории этой страны будут заморожены.

Кто пострадал сильнее всего?

Из списка следует, что сильнее всего пострадал Олег Дерипаска. Помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь компаний, связанных с ним.

"Очевидно, что это очень чувствительный удар по Дерипаске и его структурам", — цитирует агентство Блумберг бывшего сотрудника минфина США Элизабет Розенберг. По ее словам, включение в санкционные списки олигархов и госкомпаний, в том числе из энергетического сектора, имеет смысл, так как санкции нацелены на сектора, в которых в России генерируются большие доходы.

Дерипаска занимает 23 строчку российского списка Forbes. Его состояние журнал оценивает в 5,1 млрд долларов. Основные активы Дерипаски сосредоточены в металлургической, агропромышленной и автомобильной отраслях, а также электроэнергетике.

В 2017 году имя бизнесмена неоднократно упоминалось в американской прессе в связи с историей о якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США. В марте прошлого года агентство Ассошиэйтед пресс сообщило, что экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина в США. Бизнесмен обвинения опровергал.

В санкционный список попали также связанные с Дерипаской En+ Group, агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", офшорная структура B-Finance, через которую Дерипаска владеет частью акций в En+, "Группа ГАЗ", "Евросибэнерго", "Русские машины" и РУСАЛ.

Кроме того, из документов минфина США следует, что необходимо прекратить операции с долговыми бумагами и акциями En+, ГАЗа и Русала до 7 мая.

После объявления о внесении в санкционные списки акции En+ в течение часа упали на 21%, РУСАЛа — на 12,5%.

РУСАЛ проинформирован о включении в санкционный список, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами, заявили Би-би-си в компании. То же самое сообщили в "Базовом элементе".

Бизнесмены из "кремлевского доклада"

Помимо Дерипаски в список попал Виктор Вексельберг. Он входит в десятку богатейших людей России, его состояние оценивается в 12,4 млрд долларов. Вексельберг — основной акционер группы компаний "Ренова". Эта компания также включена в список.

В портфеле "Реновы" — энергетическая компания "Т Плюс", телекоммуникационная компания "Акадо", доля в алюминиевой компании РУСАЛ, аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов" и другие активы.

Вексельберга включили в список, потому что Ренова инвестировала в том числе в энергетический сектор. В сообщении минфина США указано, что двое из топ-менеджеров компании были арестованы по делу о взятках. Речь идет о топ-менеджере "Реновы" Евгение Ольховике и главе "Т Плюс" Борисе Вайнзихере. Их обвиняют во взятках на сумму около 1 млрд рублей.

Ранее телеканал CNN сообщал, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила прилетевших в США двух российских олигархов. Всех их спрашивали об одном: финансировали ли они, прямо или косвенно, предвыборную кампанию президента Дональда Трампа и его церемонию инаугурации. Имена олигархов телеканал не назвал. Но РБК со ссылкой на данные Flightradar сообщал, что частный самолет Вексельберга был в США в марте, когда проходили допросы.

В список вошел бывший депутат Госдумы и партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, депутат Госдумы от "Единой России".

В списке Forbes он занимает 17 место, журнал оценивает его состояние в 6,9 млрд долларов.

Скоч — партнер предпринимателя Алишера Усманова, который под санкции не попал.

Вместе с ним семья Скоча владеет долями в USM Holdings и горно-металлургическом комбинате "Металлоинвест". Скоч также контролирует долю в аэропорте Внуково.

Помощник Скоча сказал Би-би-си, что представители миллиардера пока "никак не комментируют" его включение в список.

Еще в списке — акционер и менеджер "Сибура" Кирилл Шамалов, которого СМИ называли мужем дочери российского президента Владимира Путина. В разъяснениях минфина США говорится, что Шамалов в феврале 2013 года женился на дочери Путина Катерине Тихоновой, после чего его финансовое состояние начало стремительно улучшаться. В список включена также компания Шамалова "Ладога Менеджмент".

Также среди бизнесменов в списке — сенатор Сулейман Керимов, который сейчас находится во Франции. Власти этой страны обвиняют его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Еще в список вошел Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга — человека из ближнего круга российского президента. В списке оказалась и связанные с ним компании NPV Engineering и "Газпром бурение" — буровой подрядчик "Газпрома".

Все эти бизнесмены, кроме младшего Ротенберга, в январе этого года были включены в так называемый "кремлевский доклад" — список из 210 российских чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к российскому режиму и лично Владимиру Путину.

Ротенберг в открытую часть списка не попал, так как его состояние журнал Forbes оценивал в 700 млн долларов, в то время как основным критерием для включения в доклад было состояние от 1 млрд долларов.

Разведчики и охранники

Среди близких Путину силовиков в список попал Виктор Золотов — директор Росгвардии и член "питерской" команды президента.

Золотов познакомился с Владимиром Путиным в 1990 году, когда, будучи сотрудником КГБ, стал телохранителем мэра Ленинграда Анатолия Собчака.

В дни августовского путча 1991 года Золотов вместе с начальником охраны президента Александром Коржаковым охранял Бориса Ельцина.

C 2000 по 2013 годы возглавлял Службу безопасности президента и был замдиректора Федеральной службы охраны. С 2013-го по 2016 годы служил заместителем главкома, а затем командующим внутренними войсками МВД. На основе этих войск президент в 2016 году создал Федеральную службу войск национальной гвардии, а Золотов стал ее руководителем.

"Очевидно, что никакого практического смысла включение директора Росгвардии в список не имеет, поскольку генерал армии Виктор Золотов, так же как и все остальные федеральные госслужащие, упомянутые в этом списке, не имеют ни активов, ни недвижимости в США и за рубежом в целом", — сказал Би-би-си советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, что касается межведомственного взаимодействия с американскими коллегами, то на сегодняшний день его практически нет.

Еще один "близкий к Путину" силовик — губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С 1995 года он служил в Федеральной службе охраны, в августе 1999 года перешел в подразделение, обеспечивающее безопасность президента России. СМИ писали, что когда Владимир Путин занял кресло премьера, Дюмин стал его личным адъютантом, хотя сам он это отрицал.

По словам Дюмина, он входил в состав группы офицеров, которые обеспечивали безопасность Путина в поездках по России и за рубежом. Подразделением руководил Виктор Золотов.

В 2014 году Дюмин перешел на работу во внешнюю разведку минобороны. Как писал "Коммерсант", нынешний губернатор играл значительную роль в присоединении Крыма к России и лично разработал операцию по экстренной эвакуации в Россию президента Украины Виктора Януковича. Сам Дюмин это отрицал.

В 2015 году он занял должность замминистра обороны России, а еще через год стал губернатором Тульской области. Имени Дюмина не было в открытой части "кремлевского доклада".

"Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции. Но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий", — сказал Дюмин Би-би-си.

Еще в списке есть Евгений Школов, помощник президента. Он родился 31 августа 1955 года в Дрездене в семье советского разведчика. По данным ряда СМИ, в 1980-х годах работал в первом главном управлении КГБ (внешняя разведка). СМИ также писали, что Школов одновременно с Путиным работал в резидентуре КГБ в ГДР и они даже сидели в одном кабинете.

С 2005-го по 2006 годы Школов был вице-президентом "Транснефти", затем начальником департамента экономической безопасности МВД, а с 2007-го по 2011 годы — замглавы МВД. В 2012 году, когда Путин вернулся в Кремль, он стал помощником президента, курировал вопросы госслужбы и кадров, с 2013 года отвечал за проверку антикоррупционных деклараций чиновников. Позднее Школов стал уполномоченным по антикоррупционным проверкам.

В новом списке оказался и Михаил Фрадков — президент Российского института стратегических исследований. Это структура, подведомственная администрации президента, она занимается информационно-аналитической работой в интересах российского правительства и других государственных структур. Ранее РИСИ подчинялся Службе внешней разведки (СВР) и играл роль ее аналитического центра.

Фрадкову 67 лет. С 2004 по 2007 год он был премьером. К концу второго срока Путина Фрадков фигурировал в числе возможных преемников президента, однако в 2008 году им стал Дмитрий Медведев. Фрадков же в 2007 году возглавил СВР и руководил разведслужбой почти 10 лет — до 2016 года.

Старший сын Фрадкова Петр — банкир, до июня 2016 года он был первым зампредом Внешэкономбанка. В январе 2018 года он возглавил Промсвязьбанк, взятый на санацию Центробанком. Промсвязьбанк по решению российских властей стал спецбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам в условиях санкций. Петра Фрадкова в санкционном списке нет.

Чиновники и депутаты

В списке оказался, в частности, Константин Косачев — высокопоставленный российский сенатор, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Косачев неоднократно выступал в поддержку присоединения Крыма к России, а также критиковал западные страны за санкции в отношении России и других стран — например, называл вводимые США ограничения против КНДР произволом.

Комментируя свое включение в список минфина США, Косчаев заявил Интерфаксу, что "Россию этим не напугать и тем более не сломить". "В отношении меня — удивлен только тому, что это не произошло раньше. Никогда не скрывал своего критичного отношения к нынешней внешней политике США, не изменю своей позиции и впредь", — сказал сенатор.

В списке оказался и статс-секретарь и заместитель председателя Банка России Александр Торшин. Он 14 лет проработал в Совете Федерации, после чего стал зампредом Банка России.

Он — член Национальный стрелковой ассоциации США (NRA). Экс-сенатор регулярно ездил в Штаты: например, как писал "Коммерсант", нынешний зампред ЦБ больше десяти лет посещал Национальный молитвенный завтрак в США.

Американские журналисты ранее писали, что комитеты конгресса, расследующие вмешательство России в выборы 2016 года, интересуются Торшиным. Торшин в мае 2016 года встречался с сыном Трампа на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации. Об этом сообщал американский канал CBS, это же подтвердил юрист Трампа-младшего. Газета New York Times писала, что Торшин пытался организовать встречу Путина и Трампа.

В августе 2016 года Блумберг опубликовал материал о докладе испанской полиции, согласно которого до перехода на работу в ЦБ Торшин давал членам таганской ОПГ инструкции о том, как отмывать деньги через испанские банки и недвижимость. Расследование, о котором писало агентство, продолжалось три года. Как писал Блумберг, в иерархии группировки Торшин был выше Александра Романова — лидера ОПГ, которого в 2016 году приговорили в Испании к четырехлетнему сроку.

В ЦБ настаивали, что Торшин не упоминался в материалах суда, поэтому не видят "сколько-нибудь весомых причин" говорить о его причастности к группировке. Зампред регулятора также отрицал свою причастность к махинациям, хотя подтверждал, что знаком с Романовым.