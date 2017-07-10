Самолет НАТО в небе над Балтикой опасно сблизился с пассажирским самолетом

Иностранный самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининграда в выходные подошел на близкий эшелон к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера. Самолетам удалось благополучно разойтись благодаря усилиям экипажа", — сказал источник.

Он сообщил, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

"Предварительно, иностранное воздушное судно Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки. По коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО", — сказал он.