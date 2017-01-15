Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, утверждает французская газета Parisien со ссылкой на данные следствия. В декабрьском отчете комиссии по расследованию катастрофы лайнера, летевшего из Парижа в Каир, говорилось о следах взрывчатки на телах жертв, и приоритетной версией считался теракт.

Как утверждает французское издание, следователи обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, включая два аэрозоля.

"Все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках…", — цитирует публикацию РИА "Новости". Следователи установили это после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта во время того, как самолет находился на стоянке.

Следователи не исключают, что электронные устройства, которые работают на литиевых батарейках, могли перегреться. В то же время Parisien оговаривается, что эта связь — гипотетическая и непрямая.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 человек. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от египетского города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.