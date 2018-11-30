Саммит G20 в Аргентине: от свободной торговли до Керченского кризиса

Кроме того, на полях саммита должна была состояться встреча президентов РФ и США. Россия до последнего выражала надежду на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся и обсудят ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого хотят выйти Соединенные Штаты, обвиняя Россию в его нарушении. Однако президент Трамп после инцидента в Керченском проливе поначалу поставил под вопрос возможность этой встречи, а накануне начала саммита окончательно отказался от нее.

Чего ожидает от саммита Аргентина

Нынешний саммит G20 — десятый по счету. Но впервые лидеры 20 самых крупных индустриальных стран мира встречаются в Латинской Америке. Президент Аргентины Маурисио Макри, который в своей стране борется с финансовым кризисом, связывает с саммитом G20 надежду на то, что ведущие экономические державы мира обратят внимание на проблемы континента. "Нам должно быть ясно, что повсюду в мире становится не меньше, а все больше несправедливости. И как заявил Макри, мы организуем саммит G20, который должен что-то сделать для каждого человека", — говорит один из сотрудников МИД Аргентины Педро Дельгадо, занимающийся подготовкой и организацией саммита.

Рынок труда в эпоху цифровизации, образование, ситуация с продовольствием, долгосрочное развитие — вот те вопросы, о которых должна идти речь на саммите. Но аргентинский дипломат понимает, что внимание, в первую очередь, будет уделено не Латинской Америке, а США, чья торговая политика привела к серьезному напряжению в отношениях не только с конкурентом Китаем, но и с союзниками — ЕС и Канадой. Штрафные пошлины и торговые конфликты негативно отразятся на мировой торговле, предупреждает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард: "Их влияние очевидно. В худшем случае принимаемые меры (введение штрафных пошлин. — Ред.) приведут к тому, что показатели мировой экономики снизятся на 0,5 процента. Это наши оценки, которыми мы готовы поделиться со всеми, кто интересуется торговлей".

Речь о протекционизме и позиции Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие участники саммита G20 намерены отстаивать в Буэнос-Айресе правила свободной и честной мировой торговли. Но ситуация в настоящий момент такова, что саммит вполне мог бы проходить под лозунгом: "Все против одного. Все против Трампа". Для американского же президента, который будет участвовать только в первом дне работы саммита "большой двадцатки", важна лишь его собственная позиция, согласно которой национальные интересы Америки — прежде всего. Требования международных институтов, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), а также участников саммита "большой двадцатки" для него не столь существенны и даже обременительны.

Трамп намерен использовать саммит в Буэнос-Айресе для того, чтобы встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом, с одной стороны, он хочет пойти на сделку с Китаем, с другой — угрожает ему. "Мы все делаем очень хорошо с Китаем. КНР хочет обязательно заключить сделку. Возможно, китайцы об этом не говорят, но точно этого хотят. Если мы не заключим сделку, то введем дополнительные штрафные санкции, а это будет стоить китайцам еще 250 млрд долларов. Потому что Китай много-много лет нас обкрадывал. Но при мне этого больше не будет", — заявил Трамп в Вашингтоне накануне саммита.

А вот будет ли шанс у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера вести переговоры с Трампом о пошлинах на алюминий, сталь и автомобили, пока непонятно. Переговоры по этому вопросу между США и ЕС, начавшиеся летом этого года, пока ни к чему не привели. Юнкер, как и многие европейские политики, считает причиной тому американский протекционизм. "Я не люблю унилатерализм, потому что при нем кто-то один не считается с потребностями всех остальных. Я остаюсь убежденным мультилатералистом", — говорится в сентябрьской речи Юнкера, посвященной ситуации в ЕС.

Чего еще ожидают от саммита G20