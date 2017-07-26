Саакашвили лишили украинского гражданства

Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о лишении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТСН.

В службе пояснили, что Саакашвили теряет гражданство на основе п.2 ст.19 Закона ”О гражданстве”, а именно — на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял Саакашвили, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Ранее депутат от Радикальной партии в Верховной раде Игорь Мосийчук заявил о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.

По мнению Мосийчука, Порошенко ”незаконным образом предоставил” украинское гражданство Саакашвили и в настоящее время ”исправляет исключительно собственные ошибки”.