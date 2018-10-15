РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил журналистам руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода РПЦ в Минске, передает ТАСС.

Он уточнил, что на заседании священного синода ”принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом”.

Решение принято на фоне решения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. Ранее в РПЦ назвали подобные действия Константинополя ”антиканоническими” и заявили о частичном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Речь шла о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея, а РПЦ не будет участвовать в работе структур, которые возглавляют люди из Константинопольского патриархата.

В случае продолжения ”антиканонических деяний” РПЦ грозила и разрывом евхаристического общения. ”Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — объяснял митрополит Иларион. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных”.