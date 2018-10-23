РПЦ отказалась подчиняться Константинополю и требует извинений

Русская православная церковь (РПЦ) потребовала от Константинополя извинений "за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине", сообщает РИА "Новости".
По словам Александра Волкова, пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отношения с Константинополем могут наладиться.
"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", — отметил Волков. Он подчеркнул, что в Москве с радостью примут старания Константинополя "излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию".
В свою очередь секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не намерена подчиняться решениям Константинополя по Украине, как того ожидает вселенский патриарх Варфоломей.
"Русская церковь, как и любая другая поместная Православная церковь, не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата, поскольку каноны Вселенских Соборов, о которых говорит патриарх Варфоломей, не наделяют его никакими властными полномочиями вне своего патриархата", — цитирует Якимчука агентство "Интерфакс".
"Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире", — подчеркнул Якимчук, комментируя слова Варфоломея о том, что его привилегии основаны на канонах Вселенских Соборов, все в православии обязаны их уважать.
Между тем, Константинопольский патриархат не намерен поддаваться давлению в украинском вопросе, заявил вселенский патриарх Варфоломей перед представителями греческой общины в Турции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Orthodoxia.info.
Владыка пояснил, что прерогативы Вселенского патриархата основаны на решениях вселенских соборов и являются юридически обязательными для всех православных. "Нравится это нашим русским братьям или нет, достаточно скоро они поддержат решение Вселенского патриархата, так как у них не будет другого выбора", — сказал Варфоломей.
Патриарх отметил, что ему хорошо известно об усилиях российской стороны по финансированию статей и "черной" пропаганды с целью нанести ответный удар по Константинополю. "Наши славянские братья не могут принять первенство Вселенского патриархата и нашего народа в православии", — добавил он.
Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион заявил о том, что Вселенский патриарх Варфоломей потерял свой статус духовного лидера православного мира и назвал его раскольником.
Напряженность между церквями возникла после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Варфоломей снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
19 октября РПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, назвала Вселенского патриарха раскольником и призвала его к покаянию. Кроме того, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) тоже объявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом, объявил его решения недействительными и обвинил в искажении концепции истинного православия.
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При этом Константинополь в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве объявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать таинства все православные верующие.