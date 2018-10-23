РПЦ отказалась подчиняться Константинополю и требует извинений

"Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире", — подчеркнул Якимчук, комментируя слова Варфоломея о том, что его привилегии основаны на канонах Вселенских Соборов, все в православии обязаны их уважать.

Между тем, Константинопольский патриархат не намерен поддаваться давлению в украинском вопросе, заявил вселенский патриарх Варфоломей перед представителями греческой общины в Турции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Orthodoxia.info.

Владыка пояснил, что прерогативы Вселенского патриархата основаны на решениях вселенских соборов и являются юридически обязательными для всех православных. "Нравится это нашим русским братьям или нет, достаточно скоро они поддержат решение Вселенского патриархата, так как у них не будет другого выбора", — сказал Варфоломей.

Патриарх отметил, что ему хорошо известно об усилиях российской стороны по финансированию статей и "черной" пропаганды с целью нанести ответный удар по Константинополю. "Наши славянские братья не могут принять первенство Вселенского патриархата и нашего народа в православии", — добавил он.

Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион заявил о том, что Вселенский патриарх Варфоломей потерял свой статус духовного лидера православного мира и назвал его раскольником.

Напряженность между церквями возникла после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Варфоломей снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

19 октября РПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, назвала Вселенского патриарха раскольником и призвала его к покаянию. Кроме того, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) тоже объявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом, объявил его решения недействительными и обвинил в искажении концепции истинного православия.

При этом Константинополь в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве объявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать таинства все православные верующие.