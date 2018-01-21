Россия в глазах НАТО: угроза, вызов или достойный соперник?

Американский генерал назвал Россию величайшей угрозой в Европе. Однако его коллеги по НАТО более осторожны. DW разбиралась, насколько существенны различия во взглядах на РФ внутри НАТО.

Россия — "величайшая угроза на континенте". Такое жесткое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, прибыв в Брюссель в середине января на заседание Военного комитета НАТО. Хотя Россия не значилась в повестке дня, другие высокопоставленные военные НАТО часто ее упоминали, однако такую жесткую характеристику не повторяли — как минимум, на открытых для прессы мероприятиях.

НАТО адаптируется

Одним из главных вопросов на заседании комитета была адаптация командной структуры НАТО. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти аргументировал необходимость этой реформы изменением стратегического контекста: "возрождение России как стратегического соперника, рост беспорядков и нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке, а также терроризм, изменяют нашу стратегическую окружающую среду"

В ответ на просьбу DW прокомментировать слова Данфорда председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел сказал: "Основной аргумент заключается в том, что Россия — это очевидный вызов безопасности. После аннексии Крыма, после поддержки сепаратистов в Донбассе, после российских действий в Сирии и усилий РФ в регионе Средиземного моря существует новая реальность в вопросах безопасности". По словам Павела, это стало главной причиной для НАТО пойти путем адаптации командной структуры. Начальники Генштабов 16-17 января поддержали предложение военного командования НАТО о проведении реформы. Однако утверждение ее — это вопрос политический, который будут рассматривать министры обороны стран альянса в феврале.

А вот последний генерал из тройки высшего военного руководства альянса, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации, француз Дени Мерсье в ответах на два вопроса о России никак ее не охарактеризовал и даже избегал говорить только об этой стране. По его словам, адаптируясь, альянс должен понять, какие технологии будущего "могут быть использованы как угроза против нас".

Угроза — не Россия, а политика Кремля

Бывший посол США в Украине и Узбекистане, а сейчас директор Центра по Евразии Atlantic Council Джон Хербст различий в позиции Данфорда и Скапарротти не видит, разве что "в контексте НАТО генерал Скапарротти должен говорить с немного большей осторожностью".

Не только эти генералы, но и ключевые фигуры администрации Дональда Трампа — министр обороны Джеймс Меттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер — все они, по словам эксперта, назовут РФ угрозой. "Но не Россию как таковую, а политику Кремля, которую проводит президент Путин, — это, без вопросов, угроза", — подчеркивает Хербст.

Он признает, что "некоторые европейцы не хотят говорить это, есть страх перед Россией, они не хотят выводить из себя Кремль". Однако, несмотря на дипломатичность высказываний, в Европе тоже признают РФ угрозой, считает Хербст. В пример он приводит решения, принятые НАТО на саммите в Варшаве летом 2016 года, направленные на сдерживание угрозы политики Кремля. Речь идет о четырех батальонах, размещенных на ротационной основе в Польше и странах Балтии, а также силы НАТО в Румынии.

Разница в восприятии роли России

Эксперт Немецкого фонда имени Маршалла в Брюсселе Бруно Лете согласен с тем, что люди, занимающие ключевые посты в администрации Трампа, видят в политике России "угрозу международному порядку". По словам Лете, европейцы и американцы иногда видят вещи по-разному. "Не совершенно по-разному, но в Европе есть позиция, что вовлечение России необходимо, что Россию следует воспринимать не только как потенциальную угрозу или соперника, есть европейцы, надеющиеся, что Россия также может быть и партнером", — говорит эксперт.

Он поясняет, что причина простая: для Европы Россия — сосед, и изменить это невозможно. "А для США Россия — еще одна отдаленная страна", — добавляет Лете. При этом он отмечает и различия в подходе между Восточной и Западной Европой — в этом клише есть правда, пусть и с определенными исключениями.

Несмотря на расхождения в вопросе того, насколько далеко может заходить диалог с Россией, Бруно Лете называет эти различия тактическими, а на стратегическом уровне видит "трансатлантическое единство".

"Важно не поддаваться Путину, но также важно не опускать руки в отношении России (…) Хотя я считаю, что с Россией надо говорить, но Россия не может быть партнером", — подытоживает эксперт. В пример вопросов, где сейчас Запад не может быть партнером РФ, он приводит Крым, Донбасс, Грузию, Нагорный Карабах, Приднестровье — там, где Москва "не уважает суверенный выбор других стран".

Об этом же говорит и один из высокопоставленных военных НАТО: "Сегодня тяжело себе представить, как Россия может быть партнером".

Гонка вооружений?

Существует и другая причина адаптации НАТО: кроме вмешательства России в дела других стран, это и перевооружение войск РФ. "Россия модернизировала много аспектов своих вооруженных сил", — цитирует Минобороны США генерала Данфорда. Военный уточнил, что речь идет о ядерном оружии, о флоте, о кибероружии, о средствах электронной борьбы и т.д.

На это указывает и Петр Павел: "Мы характеризуем Россию как соперника, который находится с нами на равных. И мы, очевидно, внимательно следим за всем развитием и модернизацией, а также принимаем все меры, необходимые для того, чтоб быть готовыми к любому развитию событий".