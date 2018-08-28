Россия проведет крупнейшие за 37 лет военные учения

Россия проведет самые масштабные военные учения с 1981 года. Запланированные на сентябрь маневры "Восток-2018" "в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", сообщил министр обороны Сергей Шойгу журналистам во вторник, 28 августа. По его словам, в учениях примут участие почти 300 тысяч военнослужащих и более тысячи летательных аппаратов.

Будут задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантные войска, а также силы Тихоокеанского и Северного флотов. В "максимально приближенных к боевым" условиях будут одновременно "находиться в движении" 36 тысяч единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП), заявил Шойгу.

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. Учения получили международный статус, на одном из их этапов будут задействованы подразделения Китая и Монголии.

В 1981 году отрабатывался ввод войск в Польшу