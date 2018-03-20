Россия против тайной переписки: Роскомнадзор пригрозил заблокировать доступ к Telegram

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений, в соответствии с законом это должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления.

"На основании ст. 15.4 федерального закона РФ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру, если он не предоставит спецслужбам в течение 15 дней ключи для декодирования сообщений.

Сегодня Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев заявил, что это решение будет оспорено. По его словам, Telegram не может выполнить требование ФСБ, поскольку в компании "считают своей обязанностью охранять тайну переписки пользователей".

Представители Telegram просили Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Оспариваемый приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

Представители ФСБ в удовлетворении исковых требований Telegram просили суд отказать. По мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки "не затрагивает конституционные права граждан".

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.