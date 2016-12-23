В сирийский Алеепо прибыл батальон военной полиции из России, который будет обеспечивать безопасность находящихся там российских военных специалистов и медицинского персонала, сообщило минобороны России.

Ранее СМИ сообщали, что эти функции будут выполнять уроженцы Чечни, однако на официальном уровне эта информация не подтверждалась, пишет Русская служба Би-би-си.

"В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении. В минобороны также заявили, что помимо основных задач полицейские "окажут помощь городским властям в обеспечении правопорядка".

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту.

О том, что в Сирию будут направлены военные полицейские из России, ранее сообщали СМИ. Минобороны впервые комментирует эту информацию.

В начале декабря телеканал "Дождь" рассказал, что в Чечне состоялись торжественные проводы военнослужащих-чеченцев в Сирию. "Известия" уточняли, что они будут выполнять функции военной полиции на авиабазе Хмеймим, где с сентября 2015 года базируются российские самолеты.

"Известия" и "Коммерсантъ" писали, что направляемая в Сирию группа состоит из бойцов батальонов "Восток" и "Запад", однако глава республики Рамзан Кадыров заявил, что таких батальонов уже не существует.

Кадыров прямо не отрицал возможность отправки военнослужащих из Чечни в Сирию. Он лишь напоминал, что в республике, как и в других регионах страны, дислоцированы подразделения министерства обороны.

На этой неделе, 20 декабря, об отправке в Сирию батальонов из Чечни также сообщила "Новая газета". По данным издания, перед руководством республики была поставлена задача сформировать два батальона.

Кадыров после этой публикации вновь заявил, что руководство Чечни "не занимается формированием никаких батальонов для отправки куда бы то ни было".

Накануне, 22 декабря, сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под полный контроль Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.

Россия провела операцию по эвакуации повстанцев и членов их семей в провинцию Идлиб после жесткой критики в свой адрес в связи с катастрофическим положением жителей Алеппо, осаждаемого сирийской армией.