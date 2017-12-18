Россия отозвала военных из центра контроля за перемирием в Донбассе, но им пришлось вернуться

Российские офицеры из Совместного центра по координации и контролю должны были покинуть территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Однако они не смогли попасть из самопровозглашенной Донецкой народной республики на подконтрольную Украине территорию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Только что российские офицеры в СЦКК покинули территорию ДНР. Сегодня они прибудут в город Соледар (подконтрольный Украине — ИФ), а завтра отправятся в Российскую Федерацию", — сказал собеседник агентства, но позже сообщил: "Российские офицеры в СЦКК возвращаются обратно на территорию ДНР в связи с тем, что украинская сторона сорвала пересечение ими линии соприкосновения".

По его словам пересечение линии соприкосновения сторон российскими офицерами переносится на вторник.

Эту информацию подтвердил и представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

"Вторая попытка пересечения линии соприкосновения состоится завтра, 19 декабря", — сказал Якубов журналистам в понедельник.

Несколькими часами ранее источник сообщил, что российские офицеры из СЦКК покинули территорию ДНР. Планировалось, что сегодня они прибудут в подконтрольный Украине город Соледар, а во вторник отправятся в Россию.

Ранее МИД РФ заявил, что из-за чинимых Киевом препятствий работе российских военных из СЦКК они 19 декабря покинут территорию Украины.

"Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону", — было сказано в комментарии МИД РФ.

О том, что Россия уведомила Украину о намерении отозвать своих офицеров из СЦКК, сообщила в минувшую субботу Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Донбассе.

"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г.Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК", — сказано в отчете миссии за 14 декабря.

На прошлой неделе в Минобороны РФ заявили о значительном усложнении условий пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК.

В состав СЦКК входили представители вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ — 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в его состав входили и представители провозглашенных республик Донбасса.

В сентябре 2014 года на юго-востоке Украины начал работу Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), призванный оказывать содействие реализации Минских соглашений. Центр был создан по просьбе Киева в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины.