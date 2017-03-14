Россия отказалась заключить с Латвией договор для содействия доверию

Российская сторона отклонила 9 марта предложение Латвии заключить двусторонний договор о дополнительных мерах доверия, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии.

С учетом провокационных действий России в приграничье и недостаточной прозрачности в интересах Латвии было бы убедиться в боевых возможностях России в приграничных районах и содействовать прозрачным отношениям в сфере обороны. Для уменьшения разногласий и достижения открытости представители министерств обороны двух стран встретились в Риге 8 декабря прошлого года, и Латвия выступила с конкретными предложениями по содействию прозрачности.

9 декабря российской стороне было направлено предложение по двустороннему соглашению, предусматривающее один дополнительный визит по контролю за вооружениями и одну инспекцию в приграничных районах. 9 марта российская сторона предложение отклонила.

Как указали в Минобороны, заключив соглашение на базе Венского документа, страны могли бы уменьшить взаимные опасения, так как получили бы возможность в долгосрочной перспективе консультироваться, посещать военные учения и объекты в регионе.

Отклонив предложение, Россия лишила себя возможности посещать военные объекты в Латвии и продемонстрировать отсутствие военной угрозы на приграничных объектах.

Минобороны напоминает, что формальные отношения между Россией и НАТО были прекращены в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Нынешняя политика НАТО в отношении России основана на сдерживании и поддержании политического диалога. Минобороны напоминает, что еще с 2003 года оно предлагает России заключить дополнительное двустороннее соглашение, что последовательно отклонялось российской стороной.