20.08.2018, 12:20

Россия осталась без дешевой водки

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Lenta.ru
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Vene viin
Vene viinFoto: Mihhail Džaparidze, TASS

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку любой крепости в России с 20 августа приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки — 205 рублей за пол-литра. Приказ Минфина об этом вступил в силу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, МРЦ напитка от 37 до 38 градусов поднимется на 9 рублей, а от 38 до 39 — на 4 рубля. Минимальная стоимость более крепкой водки не изменится, отмечает ТАСС.

Эксперты отмечают, что спрос на более ”слабую” водку упадет. По данным руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, продажи 38-градусного напитка росли, а теперь показатели опустятся практически до нуля. ”Причем горькие настойки, в которых МРЦ так и останется на несколько рублей меньше, эту нишу не заполнят, у них свой покупатель и потребители водки на настойки не переключатся”, — сказал он.

По мнению президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, логично было бы устанавливать МРЦ в зависимости от размера акциза. ”Поскольку за водку крепостью 38 градусов производитель уплачивает меньший акциз, то и МРЦ на такую продукцию должна быть ниже, а именно 196 рублей за 0,5 литра, как это и было до 20 августа”, — подчеркнул он.

Минфин объясняет свое решение тем, что ценовая унификация позволит исключить ситуацию, когда производители устанавливают цену исключительно по своему усмотрению.

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