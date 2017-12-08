Россия оказалась среди аутсайдеров экономического развития

Россия заняла 12-е место среди 20 наиболее развитых стран мира по подсчетам индекса готовности к будущему, который подготовил ВЦИОМ.

На первом месте значится Германия, втором — США, третьем — Великобритания. ”Среди аутсайдеров Аргентина, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и, увы, Россия”, — отметил директор ВЦИОМ Валерий Федоров (цитата по РИА Новости)

Как пояснил Федоров, первое такое исследование коснулось стран ”Большой двадцатки”. ”Нашей целью было понять, насколько они — а значит, косвенно, и мир в целом, — готовы к тем вызовам будущего, которые видны уже сейчас, но в полной мере проявятся через 10-15 лет”, — приводит слова аналитика сайт ВЦИОМ.

Индекс состоит из нескольких показателей: уровень развития экономики, науки, образования, гражданской активности, безопасности и международного влияния.

По индикатору ”Развитие экономики” лидирует Германия, затем идут США и Япония. По показателю ”Международное влияние” лидером является Германия, Россия — на 12-й позиции. По индикатору ”Безопасность и суверенитет” на первом месте США, Россия на 6-й строке.

В опубликованном в октябре рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает простоту ведения бизнеса, Россия заняла 35-е место из 190 стран. За год страна поднялась в рейтинге на пять строчек.