Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария на Балканах

”Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем”, — сказал он.

По его словам, Москва высоко ценит действия ”сербских братьев”, которые уверенно противостоят этому давлению и сохраняют самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс, предполагающий взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

”Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены”, — отметил министр.