Россия направила боевые вертолеты и самолеты в район инцидента с украинскими кораблями. Украина подтягивает корабли из Бердянска

Россия задействовала пограничные корабли, а также боевые вертолеты для сопровождения кораблей украинского флота на подходе к Керченскому проливу. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины.

"Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины", — указывается в сообщении. Украинские ВМС опубликовали в Facebook фотографию российского танкера, перекрывшего для судоходства Керчь-Еникальский канал. "Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ожидают прохода по Керченскому проливу", — констатируют украинские военные, отмечая, что "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

По информации "Интерфакса", на патрулирование района подняты несколько российских боевых самолетов, базирующихся на аннексированном Россией Крымском полуострове.

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