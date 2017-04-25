Россия начнет поставки электричества в Луганск

Правительство РФ решило обеспечить Луганскую область Украины бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил "Интерфаксу" во вторник полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", — сказал Грызлов.

По словам полпреда, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", — подчеркнул Грызлов.

"Но как из Минска или Луганска бороться с сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами, когда украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины?" — заявил российский полпред.

о оценке Грызлова, налицо "все больше и больше признаков того, что официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах". Он также сообщил, что ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля отключила не подконтрольную Киеву территорию Луганской области от энергоснабжения.