Российский оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу

Активист Ильдар Дадин, оправданный на этой неделе Верховным судом России, в воскресенье, 26 февраля, вышел на свободу. Около исправительной колонии №5 Алтайского края в Рубцовске его встречает супруга Анастасия Зотова, сестра, активисты местного отделения партии ”Яблоко” и журналисты, сообщает ”Новая газета”.

22 февраля Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении Дадина и постановил освободить его (об этом просила не только защита, но и прокурор). Тем не менее на протяжении нескольких дней его не отпускали — это было связано с задержкой доставки в колонию документов из суда.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ ”Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”. Она пополнила Уголовный кодекс в июле 2014 года. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

В декабре 2015 года активиста приговорили к трем годам колонии общего режима (обвинялся по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста в Москве). В марте 2016-го срок сократили на полгода.

В колонию в Алтайском крае Дадин попал из карельской, где, по его словам, он подвергся пыткам. Дело по этому поводу возбуждать отказались, однако место отбывания наказания все же изменили. В конце февраля 2017-го прокуратура Карелии отменила вынесенное в ноябре 2016 года постановление республиканского управления Следственного комитета об отказе в возбуждении дела и направила материалы на новое рассмотрение.