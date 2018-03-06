Российский генерал оказался среди погибших в авиакатастрофе в Сирии

На борту упавшего в Сирии Ан-26, предположительно, находился генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Еремеев. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo.

Канал отметил, что информация пока не подтверждена официально. При этом о гибели генерал-майора сообщает и ”Фонтанка” со ссылкой на собственные источники.

Ранее в Минобороны России уточнили число погибших 6 марта в авиакатастрофе в Сирии. В ведомстве заявили, что на борту Ан-26 находились 39 человек, а не 32, как сообщалось изначально.

”По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России”, — пояснили в Минобороны.

По информации военного ведомства, транспортник упал примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на Хмеймиме. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин называется техническая неисправность. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.