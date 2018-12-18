Российские власти хотят изолировать интернет. В РФ будет как в Китае?

Новая инициатива властей выглядит важным этапом целого государственного курса: в течение нескольких лет власти пытаются придумать, как им обезопасить себя от массовых протестов, участники которых координируют свои действия в интернете. Все началось после ”арабской весны” и протестов на Болотной площади: власти стали вводить репрессивные законы в области интернета и консолидировать ключевые элементы инфраструктуры российского сегмента сети (выходные магистрали, точки обмена трафика, ключевые российские интернет-сервисы) в руках окологосударственных компаний.

Что за ”технические средства”, которые обязаны будут установить операторы?

Подробностей пока нет, но речь идет о программах или ”умных” устройствах, с помощью которых операторы смогут автоматически определять ”противозаконный” трафик и его блокировать. Предоставлять это оборудование операторам будет государство. Сейчас операторы тоже обязаны блокировать запрещенные сайты, но сами должны придумывать техническое решение — и часто эти решения не очень эффективны.

В России будет как в Китае? Или как в КНДР? Или как-то еще?

Идеи российских властей, конечно, ближе к китайской модели. В Китае действует глобальная национальная система фильтрации и блокировок неугодных правительству КНР ресурсов и сервисов. ”Противозаконная”, с точки зрения китайских властей, информация автоматически вычищается, например посты про независимость Тайваня. Но едва ли в России можно в точности воспроизвести китайскую модель: слишком много различий между этими странами — в политической культуре, технологиях, экономических возможностях.

Например, Китай успешно заменил все популярные западные сервисы (поисковики, платежные системы, социальные сети и прочее) национальными и полностью подконтрольными. И создал достаточно серьезную инвестиционную инфраструктуру для развития своих стартапов. В России же такое невозможно из-за достаточно небольшого рынка и недружелюбной бизнес-среды: большинство российских стартапов уезжает из России на Запад. Менталитет пользователей тоже другой: китайцы не знали другого интернета, кроме подцензурного, а в России до 2012 года это была совсем свободная сфера.

Что касается КНДР, там работает не интернет, а замкнутый интранет, не связанный с глобальной сетью. Там нет цифровой экономики, нет сервисов, к которым мы уже успели привыкнуть (банк-клиентов, платежных систем, средств массовой информации). Этот пример никто не считает успешным, и никто к нему не стремится, поэтому жителям России вряд ли стоит его ожидать. Хотя чисто теоретически законопроект в своей текущей редакции позволяет устроить что-то подобное.

Кажется, власти затеяли какой-то сложный проект. Его удастся реализовать?

Судя по тому, как в России реализуются другие технические инициативы государства (СОРМ, пакет Яровой, блокировки веб-сайтов и популярных сервисов), не факт, что новая инициатива будет реализована в полной мере. Законы в России часто пишут люди, которые совсем не разбираются в устройстве интернета, и, как следствие, предписания просто технически невозможно исполнить эффективно. Яркий пример — мессенджер Telegram, который, по сути, так и не удалось заблокировать. Другой пример — закон Яровой: в одной из своих редакций документ требовал от операторов закупать жесткие диски для хранения трафика в таком объеме, что даже все фабрики мира не могли бы столько поставить.

Но, возможно, новый законопроект об автономном интернете отредактируют и дополнят ”разумными” подзаконными актами. Тогда у властей и правда появится возможность отключать ”внешний интернет” и зачищать ”внутренний” в период каких-то волнений.

Власти говорят, что новый закон должен защитить Россию в случае, если кто-то захочет отключить всю страну от интернета. И еще против кибератак. Это ведь разумно?

История не знает примеров, когда в целях давления на какую-либо страну ей бы отключили интернет. Кроме того, у интернета нет единого ”центра управления”, который мог бы осуществить что-то подобное. Даже если представить, что какие-то страны решат осуществить такой план — это потребует нескольких лет обсуждений во многих международных общественных организациях (которые имеют наибольшее влияние на ”управление интернетом”) и изменений законодательства, которые позволяли бы надавить на операторов связи. Так что это маловероятный сценарий.

Что касается кибератак, действительно, если отгородиться от всего интернета, кибератак удастся избежать, а их проводят многие государства. Но такой шаг сам по себе нанесет сильный удар по экономике. Поэтому есть другая тактика защиты на уровне государства — создание защищенных сетей связи специального назначения, куда выносится критическая для функционирования страны инфраструктура типа энергетических систем, транспортных систем и прочего. Такие сети у нас есть и успешно функционируют.