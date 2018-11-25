25.11.2018, 22:13

Российские пограничники погнались за отступающими украинскими кораблями. Украинцы утверждают, что на один из них переброшен российский спецназ

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Lenta.ru
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Российские пограничники погнались за отступающими украинскими кораблями. Украинцы утверждают, что на один из них переброшен российский спецназ
ВМС ВС Украины / Facebook

Украинские военные корабли начали отход из Керченского пролива. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

”После начала движения корабельной группы ВМС ВСУ на выход из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия”, — заявили в командовании флота.

Также украинская сторона утверждает о якобы переброске ”российского спецназа” на один из кораблей ФСБ ”с целью попытки абордажа”. Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи, — рапортовали в ВСУ.

Ранее в воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Позднее стало известно, что другие украинские суда выдвинулись в направлении пролива и идут на предельной скорости.

Командование ВМС Украины заявило, что два катера и буксир шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях, а российский пограничный корабль протаранил буксир.

Российская сторона посчитала это провокацией и приняла решение закрыть Керченский пролив для судоходства. В воздух были подняты боевые самолеты.

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