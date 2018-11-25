Российские пограничники погнались за отступающими украинскими кораблями. Украинцы утверждают, что на один из них переброшен российский спецназ

”После начала движения корабельной группы ВМС ВСУ на выход из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия”, — заявили в командовании флота.

Также украинская сторона утверждает о якобы переброске ”российского спецназа” на один из кораблей ФСБ ”с целью попытки абордажа”. Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи, — рапортовали в ВСУ.

Ранее в воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Позднее стало известно, что другие украинские суда выдвинулись в направлении пролива и идут на предельной скорости.

Командование ВМС Украины заявило, что два катера и буксир шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях, а российский пограничный корабль протаранил буксир.

Российская сторона посчитала это провокацией и приняла решение закрыть Керченский пролив для судоходства. В воздух были подняты боевые самолеты.