Роскомнадзор пригрозил заблокировать в России Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook в 2018 году должен начать хранить персональные данные российских пользователей на территории России, как того требует закон. В противном случае ресурс будет заблокирован, пригрозил он.



"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров, слова которого цитирует агентство Интерфакс.

По словам главы Роскомнадзора, в ведомстве осознают, что "Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации". "С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", — продолжил он.



Жаров напомнил, что представители другой социальной сети, Twitter, уже обозначили срок локализации персональных данных — середина 2018 года. "До этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим", — пообещал глава Роскомнадзора.



Представители Facebook официальных писем в Роскомандзор не подавали, уточнил Жаров. По его словам, пока компания только рассматривает варианты того, как будет исполняться закон. "У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", — заключил он.



Поправки к закону "О персональных данных", согласно которым работающие с российскими пользователями компании должны обеспечить хранение их персональных данных в России, вступили в силу в 2015 году.



В ноябре прошлого года Роскомнадзор внес социальную сеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. После решения Таганского районного суда сервис был заблокирован в России.



Тема возобновления работы деловой социальной сети LinkedIn в России может быть поднята ближайшей осенью, когда новый владелец компании LinkedIn будет принимать окончательное решение, локализуется ли она в России или нет, говорил Жаров.